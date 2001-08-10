В Сахалинской областной библиотеке провели интеллект-игру к 102-летию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной научной библиотеке прошла интеллектуальная игра, посвященная 102-й годовщине со дня основания киностудии "Мосфильм". Мероприятие под названием "Путешествие на фабрику грёз" собрало читателей старшего поколения, для которых картины студии стали частью культурной памяти.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, перед началом квиза для участников организовали экскурсию по библиотеке. Гости посетили читальные залы, узнали об электронных ресурсах учреждения и о том, какие издания, посвящённые истории отечественного кино, хранятся в фондах.

Сама интеллект-игра состояла из нескольких тематических раундов, каждый из которых касался определённой эпохи или жанра советского и российского кинематографа. Участники вспоминали любимые фильмы, знаменитых актёров, музыкальные темы и крылатые фразы, ставшие народным достоянием. В течение часа в зале царила тёплая, почти домашняя атмосфера - зрители не только отвечали на вопросы, но и делились воспоминаниями, напевали знакомые мелодии и с улыбкой узнавали кадры из картин своей молодости.