Тихоокеанское
информационное агентство
28 Января 2026
Сейчас 19:40
76,55|90,93
Нежелание исполнить судебное решение обернулось для сахалинки арестом
16:11, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 30 января откроется выставка фотографии "Остров проявляется"

В Южно-Сахалинске 30 января откроется выставка фотографии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске готовится к открытию новая коллективная фотовыставка, которая представит зрителям современный художественный образ Сахалина. Экспозиция "Остров проявляется" объединит работы тринадцати местных авторов, чьи кадры запечатлели остров как сложную и живую среду.

Как рассказали ТИА "Острова" в арт-пространстве "РОСТ", проект станет частью региональной программы "Художники Сахалинской области". Авторы покажут остров через призму разных подходов: от цифровой съемки до работы с пленкой. В их объективах оказались городские виды, природа, люди и повседневные сцены, формирующие эмоциональный портрет региона.

Среди участников - Александр Гайворон, Алексей Харламов, Владимир Губайдуллин, Дмитрий Ковалёв, Алексей Жвалик, Евгений Ким, Иван Травкин, Ирина Уткина, Михаил Бырылов, Михаил Родин, Даниил Дёмкин, Александр Еманаков и Сергей Любаченко. Выставка рассчитана как на профессионалов в области визуального искусства, так и на широкую аудиторию, интересующуюся современной фотографией. Открытие состоится 30 января в 18:00, вход на мероприятие свободный.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?