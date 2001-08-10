В Южно-Сахалинске 30 января откроется выставка фотографии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске готовится к открытию новая коллективная фотовыставка, которая представит зрителям современный художественный образ Сахалина. Экспозиция "Остров проявляется" объединит работы тринадцати местных авторов, чьи кадры запечатлели остров как сложную и живую среду.

Как рассказали ТИА "Острова" в арт-пространстве "РОСТ", проект станет частью региональной программы "Художники Сахалинской области". Авторы покажут остров через призму разных подходов: от цифровой съемки до работы с пленкой. В их объективах оказались городские виды, природа, люди и повседневные сцены, формирующие эмоциональный портрет региона.

Среди участников - Александр Гайворон, Алексей Харламов, Владимир Губайдуллин, Дмитрий Ковалёв, Алексей Жвалик, Евгений Ким, Иван Травкин, Ирина Уткина, Михаил Бырылов, Михаил Родин, Даниил Дёмкин, Александр Еманаков и Сергей Любаченко. Выставка рассчитана как на профессионалов в области визуального искусства, так и на широкую аудиторию, интересующуюся современной фотографией. Открытие состоится 30 января в 18:00, вход на мероприятие свободный.