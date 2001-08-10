Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная научная библиотека станет участником юбилейной всероссийской акции "Дарите книги с любовью". Десятидневный сбор книжных подарков для нуждающихся пройдет с 1 по 10 февраля и будет приурочен к Международному дню книгодарения.

Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, акция входит в программу "Развитие культуры и туризма" региона и направлена на укрепление культурного пространства. Руководитель Добро.Центра библиотеки Алена Палицкая отметила, что за десять лет тысячи книг благодаря акции обрели новых читателей, а островитяне проявили высокую социальную ответственность. В этом году организаторы вновь предлагают сахалинцам стать частью важной миссии по сохранению книги как источника знаний.

Все новые или отлично сохранившиеся издания, которые принесут дарители, библиотека направит адресно тем, кто особенно нуждается в поддержке. Книги получат воспитанники детских домов, пациты медицинских учреждений и получатели социальных услуг. Для участия в акции необходимо с 1 по 10 февраля принести книгу в Добро.Центр на третьем этаже библиотеки. Принимают художественную и научно-популярную литературу для всех возрастов, энциклопедии и альбомы. Не подойдут для акции периодические издания, устаревшие учебники и книги с дарственными надписями.