Национальный проект "Семья" помогает оснащать сахалинские школы искусств современными инструментами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Национальный проект "Семья" обеспечивает существенную поддержку учреждениям культуры в Южно-Сахалинске, что приводит к обновлению их материальной базы и расширяет возможности для развития юных талантов. В детской школе искусств №4 это уже позволило оснастить классы современными инструментами и запланировать капитальный ремонт, что высоко оценивают и педагоги, и ученики, и их родители.
В рамках проекта школа, где занимаются около 200 детей, получила новое музыкальное оборудование. Например, класс синтезатора оснастили современными моделями. Первоклассник Илья Вдовин уже использует их не только для обучения, но и для сочинения собственных мелодий.
"С помощью синтезатора можно сочинять любую музыку, он звучит как целый оркестр!" - делится впечатлениями юный музыкант.
Педагог Лариса Бородина отмечает, что такие инструменты активно развивают фантазию и инициативу учеников.
Также для преподавателя эстрадного вокала Ксении Старовойтовой закупили необходимое количество микрофонов, что позволило каждому ребенку в коллективе отрабатывать сценическое мастерство на профессиональном уровне.
Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, проект предусматривает и обновление инфраструктуры. В 2026 году в детской школе искусств №4 выполнят капитальный ремонт кровли. Директор школы Наталья Фролова подчеркивает, что такая поддержка - колоссальная мотивация для педагогов и учащихся. Родители также видят положительный эффект. "Мы заметили, что музыкальные занятия оказали позитивное влияние на успехи сына в школе", - говорит Оксана Шелестюк, мама одного из учеников. Художественный руководитель Центра народной культуры "Радуга" Любовь Позднякова добавляет, что нацпроект создает благоприятную среду для развития всего культурного пространства и доступного семейного досуга в регионе.
