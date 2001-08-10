В Доме ветеранов в Южно-Сахалинске прошла литературная игра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинской областной научной библиотеки организовали выездное просветительское мероприятие для жителей Дома ветеранов и инвалидов, посвященное 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Участники в игровой форме вспомнили биографию классика и обсудили актуальность его сатирического наследия.

Программу под названием "История одного писателя" провели 27 января. Мероприятие адресовали маломобильным гражданам старшего возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья. В ходе интерактивной встречи они знакомились с основными этапами жизни писателя, разгадывали литературные шифры, узнавали персонажей сказок по описаниям и анализировали цитаты. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, знакомые строки вызывали у аудитории живую реакцию, улыбки и дружные ответы.

Эта встреча стала частью системной работы Сахалинской областной универсальной научной библиотеки по социально-культурной адаптации и интеллектуальной поддержке маломобильных групп населения. Библиотека реализует просветительские инициативы, направленные на популяризацию русской литературы и укрепление культурных связей между поколениями.