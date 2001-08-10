На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 23 января открылась выставка новых книг, поступивших в фонд после новогодних праздников. Экспозиция "Открой книгу - сделай своё открытие" объединяет более 60 свежих изданий, призванных стать источником профессионального роста и личностного развития для читателей.
Выставка охватывает восемь ключевых направлений: технику, естественные науки, медицину, экономику, право, сельское хозяйство, спорт, а также психологию и педагогику. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, особое внимание организаторы уделили изданиям, которые могут быть полезны для развития региональной экономики, в частности для специалистов рыбной отрасли. Среди новинок - книги "Индустриальное рыбоводство", "Осетроводство на интенсивной основе" С. В. Пономарёва и "Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации" Н. Н. Моисеева.
Для любителей собак представлен учебник В. А. Евтуховича "Содержание собак в городе. Уход, воспитание и дрессировка", а интересующихся психологией ждут фундаментальные работы Ф. Е. Василюка "Психология переживания" и "Понимающая психотерапия как психотехническая система". Выставка разместилась в зале отраслевой литературы на третьем этаже библиотеки и будет работать для посетителей до 8 февраля.
