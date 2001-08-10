Музей книги приглашает сахалинцев на литературно-музыкальный вечер ко дню рождения Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Музей книги А.П. Чехова в Южно-Сахалинске приглашает горожан на литературно-музыкальную программу "В гостях у А. П. Чехова", приуроченную ко дню рождения писателя. Мероприятие состоится 27 января при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела в рамках проекта "Литературная гостиная в музее им. Н. А. Тарасова".
Посетители вечера смогут погрузиться в атмосферу семейных праздников чеховского дома и узнать, какие традиции сопровождали дни рождения в семье классика. Гостей ждет концертная программа с участием юных музыкантов. Как рассказали ТИА "Острова" в музее книги, на сцене выступят ученики Центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска, хор мальчиков и ансамбль гитаристов "Альгамбра", которые исполнят произведения на фортепиано и флейте.
Кроме музыкальных номеров, в программе запланировали театральную постановку. Артисты студии "Счастливый случай" из Сахалинской областной универсальной научной библиотеки представят спектакль по пьесе Антона Чехова "Предложение". Вход на литературно-музыкальный вечер, который начнется в 12:00, будет свободным для всех желающих.
