Сахалинские художницы открыли выставку цифровой графики в областной библиотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 января начала работу новая художественная выставка "Гений места: Точка отсчёта". Три молодые сахалинские художницы представили серию графических работ, которые они создали исключительно на цифровых планшетах, исследуя связь человека с окружающим пространством.

Авторов экспозиции - Лизу, Алину и Наталью - объединяет интерес к цифровой графике. Для каждой из них этот проект стал творческой лабораторией, где они интерпретировали одну общую концепцию "Гения места" через призму личного восприятия. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, выставка демонстрирует разнообразие художественных подходов: от лиричных зарисовок, навеянных сахалинской природой, до абстрактных композиций, передающих энергию знакомых локаций.

Экспозиция наглядно показывает, как современные технологии расширяют возможности искусства, позволяя создавать выразительные образы с помощью света, линии и цвета на экране, минуя традиционные материалы. Выставка заинтересует как ценителей современного искусства, так и тех, кто следит за развитием графического дизайна и цифровой культуры. Она является частью более масштабного культурного проекта "Гений места", посвященного осмыслению взаимосвязи человека, территории и её символического значения.

Найти выставку можно на втором этаже главной островной библиотеки, рядом с молодежным центром "Универсалка". Экспозиция будет открыта для посетителей до 19 февраля.