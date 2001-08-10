Сахалинские художницы открыли выставку цифровой графики в областной библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 января начала работу новая художественная выставка "Гений места: Точка отсчёта". Три молодые сахалинские художницы представили серию графических работ, которые они создали исключительно на цифровых планшетах, исследуя связь человека с окружающим пространством.
Авторов экспозиции - Лизу, Алину и Наталью - объединяет интерес к цифровой графике. Для каждой из них этот проект стал творческой лабораторией, где они интерпретировали одну общую концепцию "Гения места" через призму личного восприятия. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, выставка демонстрирует разнообразие художественных подходов: от лиричных зарисовок, навеянных сахалинской природой, до абстрактных композиций, передающих энергию знакомых локаций.
Экспозиция наглядно показывает, как современные технологии расширяют возможности искусства, позволяя создавать выразительные образы с помощью света, линии и цвета на экране, минуя традиционные материалы. Выставка заинтересует как ценителей современного искусства, так и тех, кто следит за развитием графического дизайна и цифровой культуры. Она является частью более масштабного культурного проекта "Гений места", посвященного осмыслению взаимосвязи человека, территории и её символического значения.
Найти выставку можно на втором этаже главной островной библиотеки, рядом с молодежным центром "Универсалка". Экспозиция будет открыта для посетителей до 19 февраля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
08:33 19 Января Автодорога на "Горный воздух" в Сахалинской области закрыта для проезда
10:41 21 Января Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 09:38 Вчера Сахалинцам списали более 680 тысяч рублей пени за вывоз мусора
- 10:25 22 Января В главной библиотеке Сахалина показали документальный фильм о Гиви Манткаве
- 10:41 21 Января Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
- 15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?