Анивские артисты заняли призовые места на Международном конкурсе‑фестивале "Рождественский Петербург"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 4 по 9 января 2026 года Образцовый эстрадно-хореографический коллектив «Импульс» с большим успехом блеснул на Международном конкурсе‑фестивале «Рождественский Петербург»! Это событие стало настоящим триумфом, подтвердив высокий уровень подготовки и безграничный творческий потенциал наших воспитанников. Северная столица, пропитанная духом рождественской сказки, стала идеальной сценой для демонстрации их таланта.
Отметим преданность делу и любовь к детям педагога победительниц – Елены Курчевой. Эти качества стали залогом успеха коллектива. Она не только обучает танцевальным техникам, но и воспитывает в своих учениках артистизм, дисциплину и любовь к искусству.
Елена Николаевна отмечает: Я искренне горжусь нашими талантами за выдающееся достижение, которое подтверждает высокий уровень мастерства и упорный труд каждого ученика. Их преданность искусству танца, помноженная на кропотливую работу и вдохновение, принесла заслуженные плоды. Каждый номер, представленный коллективом, был наполнен эмоциями, артистизмом и глубоким смыслом, - рассказала педагог дома детского творчества.
По итогам конкурсной битвы анивчанки заняли следующие места:
- 1 место «T-X» соло Вероника Курчева;
- 2 место «Субстанция» дуэт Кристина Витюгина и Василиса Евсеенко;
- 2 место «Охота на тебя» дуэт Диана Авенян и Вероника Курчева;
- 2 место «Живу» номинация «Современный танец»;
- 2 место «Зазеркалье» номинация «Современный танец»;
- 3 место «Ах война, что ты сделала…» номинация «Театр танца»;
- 3 место «Пещера пауков» номинация «Эстрадный танец»;
3 место «Звенящие голоса» номинация «Патриотический танец».
Каждый номер стал маленькой историей, рассказанной языком тела и музыки. От сольных выступлений, демонстрирующих виртуозное мастерство, до сложных дуэтов и масштабных постановок, раскрывающих глубокие темы, – «Импульс» покорил сердца зрителей и жюри. Богатая палитра стилей и жанров позволила коллективу проявить себя во всем многообразии танцевального искусства.
