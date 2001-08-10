Библиотека Сахалина получила коллекцию книг от писателей Донбасса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека получила в дар коллекцию книг от авторов Луганской и Донецкой народных республик. Этот подарок стал ответным шагом после визита сахалинской делегации на фестиваль поэзии в Краснодон и укрепил межрегиональный книгообмен.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, посылка с литературными сборниками поступила в библиотеку после того, как её сотрудники в ноябре 2025 года представляли островной регион на XII открытом фестивале поэзии "Муза Новороссии". Заместитель директора по науке и издательской деятельности Марина Волкова и ведущий библиотекарь Анна Сафонова провели тогда творческие встречи в Краснодоне, Молодогвардейске и Луганске, передав местным библиотекам книги о Сахалине.
Теперь фонды главной островной библиотеки пополнили поэтические и прозаические сборники писателей Донбасса. Среди них - поэтический сборник участника боевых действий Игоря Зубкова "Сквозь огонь и правду", документальная проза Ольги Морозовой "Родная земля не сдаётся", лирическая хроника Сергея Беляева "Письма с передовой", а также коллективные сборники "Донбасс - сердце России" и "Наследие предков - опора будущего". Многие издания носят военно-патриотический характер и содержат личные автографы авторов.
Специалисты библиотеки уже начали обрабатывать новые поступления. В ближайшее время книги распределят по фондам структурных подразделений, где они станут доступны всем читателям.
