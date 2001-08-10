Сахалинские литераторы обсудили творчество современников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинское литературное объединение "Лира" провело свою первую в этом году встречу. В Сахалинской областной научной библиотеке поэты и прозаики обсудили творчество современных авторов и традиции отечественной литературы.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, заседание состоялось 18 января. Участники рассмотрели рассказы Ланы Земницкой и Виктории Крыловой, а также стихи Александра Холодняка и Сергея Морева. Особое внимание собравшиеся уделили поэзии Натальи Денисенко - лауреата нескольких престижных всероссийских и международных премий.
В ходе встречи литераторы также вспомнили о творческом наследии писателей-юбиляров января, включая Николая Рубцова и Осипа Мандельштама. Завершилось заседание творческим экспериментом: по образцу стихотворения Зинаиды Гиппиус участникам предложили написать собственные тексты, состоящие преимущественно из прилагательных. Следующую встречу "Лиры" назначили на 15 февраля.
