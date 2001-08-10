В Южно-Сахалинске состоится концерт аутентичной русской музыки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 января, состоится необычный музыкальный вечер. Исполнительница русского фолклора Мария Захарова выступит в стенах Сахалинской областной научной библиотеки с программой "Душеполезные песни".

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, начало концерта запланировано на 16:00. Мария Захарова, известная как популяризатор традиционной культуры, представит авторские композиции, аранжировки народных песен и кавер-версии в фолк-стилистике. Отдельной частью программы станет демонстрация звучания редких аутентичных русских инструментов.

На сцене конференц-зала библиотеки певицу поддержат музыканты: Николай Вишневский (бас-гитара), Юрий Мусаленко (гитара и синтезатор), Анатолий Балла (гитара), Алиса Ильина (фортепиано) и Максим Понамарь (перкуссия). Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Уточнить информацию можно по телефону +7(4242)45-25-54.