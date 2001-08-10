Чехов-центр готовит к премьере три спектакля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова начал работу над тремя премьерными спектаклями, которые составят первую театральную афишу 2026 года. Поддержку творческим проектам оказывает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Чехов-центра, первым зрители увидят спектакль "Гугля" 1 февраля. Постановку по пьесе новосибирского драматурга Кристины Гортман осуществили художественный руководитель театра Александр Агеев и главный художник Кирилл Пискунов. В спектакле, который поднимет темы дискриминации и стереотипов через историю девушки с особенностями здоровья, заняты актёры Елена Денисова, Ксения Ермакова, Полина Захарова, Евгений Мурадян и Виталий Шахматов.

В конце марта театр представит сразу две работы. 26, 27 и 28 марта на Большой сцене пройдёт премьера семейного спектакля "Все мыши любят сыр" в постановке режиссёра Анны Башенковой. Постановка по пьесе венгра Дюлы Урбана расскажет историю вражды мышиных семей и любви их детей, в ней заняты заслуженный артист Сахалинской области Константин Вогачев, Диана Атанова и другие актёры. Параллельно, 27, 28 и 29 марта, на Новой сцене покажут пластическую драму "Баттерфляй. Постскриптум" режиссёра Владислава Морозова по мотивам произведений Дэвида Беласко и японских легенд.

Директор Чехов-центра Татьяна Корнеева отметила, что одновременная работа над разными постановками позволяет формировать многогранный репертуар. Она поблагодарила министерство культуры и архивного дела и губернатора региона за поддержку, которая даёт возможность реализовывать такие масштабные проекты.