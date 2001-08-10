Минобороны РФ передало уникальные военные книги в фонд сахалинской библиотеки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 января 2026 года в фонд центральной библиотеки острова поступили два военно-исторических издания, переданных Министерством обороны Российской Федерации в рамках программы военно-патриотического воспитания. Книги, доставленные по военной почте, раскрывают эволюцию военной полиции России с XVII века и включают ранее не публиковавшиеся архивные материалы, которые станут основой для научных и просветительских проектов после завершения обработки.
Первое издание - исторический очерк "История российской военной полиции в бронзе" - подробно описывает ключевые этапы формирования института, подчеркивая его преемственность от дореволюционных правоохранительных структур. Особый раздел посвящен созданию монумента военной полиции: авторы детализируют работу над скульптурной композицией, начиная с первых эскизов и заканчивая установкой памятника. Книга адресована как профессиональным историкам, так и широкому кругу читателей, интересующихся военной историей и патриотическими традициями.
Вторая книга - фундаментальный труд "История Российской военной полиции. Том 1. Служебная деятельность и боевая служба (XVII-XX вв.)" - систематизирует архивные данные о функциях военной полиции в разные исторические периоды. Авторы анализируют, как менялись задачи ведомства: от обеспечения воинской дисциплины и правопорядка до охраны инфраструктуры и контроля за дорожным движением в военных округах. Исследование опирается на рассекреченные документы, что делает его ценным источником для академических работ.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областной библиотеки, оба издания временно недоступны для свободного доступа из-за технической обработки. Читатели смогут подать электронную заявку на изучение книг в специализированном читальном зале после завершения всех процедур. Библиотекари отмечают, что материалы особенно востребованы среди студентов военных вузов, краеведов и педагогов, разрабатывающих программы по патриотическому воспитанию молодежи. Документы планируют интегрировать в цифровой каталог учреждения для удобства исследователей.
