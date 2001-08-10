Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сцене концертного зала "Октябрь" в Южно-Сахалинске состоялся праздничный концерт "Рождественские встречи". Мероприятие собрало десятки горожан и стало одним из центральных событий святочных гуляний.

Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, праздник посетил глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он обратился к зрителям с пожеланиями добра и отметил, что такие встречи стали важной частью рождественской атмосферы, а город превращается в эпицентр духовной жизни для верующих всего региона. Мэр подчеркнул, что праздничный свет исходит не только от огней, но и от сердечного тепла и добрых дел сахалинцев.

Особым моментом вечера стало благословение архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора. Кульминацией программы стало выступление вокального коллектива "ЛАРГО", созданного победителями шоу "Битва хоров". Артисты исполнили более 20 произведений, объединивших духовную, классическую, народную и эстрадную музыку. Хореографический пластический театр "Древо" под руководством Евгении Гриник дополнил концерт художественной выразительностью. Зрители встречали артистов стоячими овациями и подпевали всем залом.

Рождественские праздники на Сахалине традиционно длятся две недели и завершатся 19 января праздником Крещения Господня.