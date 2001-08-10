Коллектив "ЛАРГО" выступил на рождественском концерте в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сцене концертного зала "Октябрь" в Южно-Сахалинске состоялся праздничный концерт "Рождественские встречи". Мероприятие собрало десятки горожан и стало одним из центральных событий святочных гуляний.
Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, праздник посетил глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он обратился к зрителям с пожеланиями добра и отметил, что такие встречи стали важной частью рождественской атмосферы, а город превращается в эпицентр духовной жизни для верующих всего региона. Мэр подчеркнул, что праздничный свет исходит не только от огней, но и от сердечного тепла и добрых дел сахалинцев.
Особым моментом вечера стало благословение архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора. Кульминацией программы стало выступление вокального коллектива "ЛАРГО", созданного победителями шоу "Битва хоров". Артисты исполнили более 20 произведений, объединивших духовную, классическую, народную и эстрадную музыку. Хореографический пластический театр "Древо" под руководством Евгении Гриник дополнил концерт художественной выразительностью. Зрители встречали артистов стоячими овациями и подпевали всем залом.
Рождественские праздники на Сахалине традиционно длятся две недели и завершатся 19 января праздником Крещения Господня.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
15:08 13 Января ВТБ выдал на Сахалине первые кредиты по обновленной программе дальневосточной ипотеки
15:44 12 Января В Южно-Сахалинске общественный совет избрал новое руководство
13:04 13 Января Сахалинские полицейские возбудили три уголовных дела по фактам интернет-мошенничества
09:37 12 Января За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
Выбор редакции
- 09:04 Вчера Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
- 11:36 15 Января Треску, навагу и минтай предлагают приобрести жителям Южно-Сахалинска
- 10:39 15 Января Школьница из Сахалинской области установила абсолютный рекорд на соревнованиях по пулевой стрельбе
- 16:38 14 Января В Южно-Сахалинске стартовал приём заявок на "Зимний фотокросс"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?