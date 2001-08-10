Художественная фабрика представила в Южно-Сахалинске первые выставки года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Арт-галерея "Художественная фабрика" в Южно-Сахалинске открыла новый выставочный сезон. Старт ему дали две экспозиции, которые предлагают зрителям искренний и внимательный взгляд на окружающий мир.
Как рассказали ТИА "Острова" в галерее, проект "Краски жизни. Увидеть невидимое" представляет студия "Палитра". Это первая публичная выставка коллектива, который создала художница Наталия Крушанова в 2021 году. Более 60 работ 13 авторов, выполненных в акварели, пастели, масле и смешанных техниках, показывают творчество людей разных профессий, для которых искусство стало способом самовыражения.
Вторую экспозицию - "Замечая красоту" - составили работы признанного мастера, педагога Детской художественной школы Ольги Поветкиной. В своем творчестве художница обращается к сахалинским пейзажам, теме памяти и повседневности, а также создает линогравюры, посвященные культуре коренных малочисленных народов острова.
Директор музея книги Чехова Евгения Фирсова отметила, что эти выставки задают тон всему сезону. По ее словам, ценность проекта в соединении разных художественных голосов - от начинающих авторов до художников с ярко выраженным стилем. На открытии, которое собрало художников, педагогов и учащихся, авторы лично пообщались с гостями и рассказали истории создания своих работ.
Обе выставки будут работать в галерее "Художественная фабрика" до 15 февраля 2026 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
15:08 13 Января ВТБ выдал на Сахалине первые кредиты по обновленной программе дальневосточной ипотеки
15:44 12 Января В Южно-Сахалинске общественный совет избрал новое руководство
13:04 13 Января Сахалинские полицейские возбудили три уголовных дела по фактам интернет-мошенничества
09:37 12 Января За неделю на Сахалине задержали почти 70 пьяных водителей
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
Выбор редакции
- 09:04 Вчера Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
- 11:36 15 Января Треску, навагу и минтай предлагают приобрести жителям Южно-Сахалинска
- 10:39 15 Января Школьница из Сахалинской области установила абсолютный рекорд на соревнованиях по пулевой стрельбе
- 16:38 14 Января В Южно-Сахалинске стартовал приём заявок на "Зимний фотокросс"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?