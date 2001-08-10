Художественная фабрика представила в Южно-Сахалинске первые выставки года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Арт-галерея "Художественная фабрика" в Южно-Сахалинске открыла новый выставочный сезон. Старт ему дали две экспозиции, которые предлагают зрителям искренний и внимательный взгляд на окружающий мир.

Как рассказали ТИА "Острова" в галерее, проект "Краски жизни. Увидеть невидимое" представляет студия "Палитра". Это первая публичная выставка коллектива, который создала художница Наталия Крушанова в 2021 году. Более 60 работ 13 авторов, выполненных в акварели, пастели, масле и смешанных техниках, показывают творчество людей разных профессий, для которых искусство стало способом самовыражения.

Вторую экспозицию - "Замечая красоту" - составили работы признанного мастера, педагога Детской художественной школы Ольги Поветкиной. В своем творчестве художница обращается к сахалинским пейзажам, теме памяти и повседневности, а также создает линогравюры, посвященные культуре коренных малочисленных народов острова.

Директор музея книги Чехова Евгения Фирсова отметила, что эти выставки задают тон всему сезону. По ее словам, ценность проекта в соединении разных художественных голосов - от начинающих авторов до художников с ярко выраженным стилем. На открытии, которое собрало художников, педагогов и учащихся, авторы лично пообщались с гостями и рассказали истории создания своих работ.

Обе выставки будут работать в галерее "Художественная фабрика" до 15 февраля 2026 года.