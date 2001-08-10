Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной библиотеке Сахалинской области 23 января пройдет специальный урок об особо охраняемых природных территориях. Эксперты региональной Дирекции по охране и управлению природными территориями расскажут школьникам, как работают и для чего нужны заповедники, заказники и национальные парки островного края.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (СахОУНБ), мероприятие построят в формате живой беседы "Заповедный Сахалин". Специалисты объяснят различия между федеральными и региональными ООПТ, назовут виды растений и животных под особой охраной и раскроют роль науки, законодательства и волонтёров в сохранении экосистем.
Программа урока включает интерактивную викторину "Проверь себя!", где команды школьников ответят на вопросы о природе Сахалина и Курильских островов. Организаторы также покажут короткие документальные фильмы о труднодоступных заповедных уголках региона. Для гостей подготовят тематическую книжную выставку "Природа под защитой" с литературой об экосистемах и природоохранной деятельности.
Цель просветительского урока - сформировать у молодёжи ответственное отношение к окружающей среде и повысить осведомлённость о важности ООПТ для сохранения биологического разнообразия Сахалинской области.
