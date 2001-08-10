Лариса Бородина провела для сахалинцев мастер-класс по новогодней линогравюре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной научной библиотеке стартовал первый в 2026 году мастер-класс творческой мастерской "Печатня за углом". Участники под руководством эксперта Ларисы Бородиной освоили технику линогравюры и создали собственные работы с праздничными орнаментами.

Встреча состоялась 10 января, где Лариса Бородина - руководитель мастерской и участница федерального проекта "Гений места" - провела демонстрационное занятие "Новогодние орнаменты". Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, гости познакомились с основами печатной графики, изучили базовые приёмы линогравюры и изготовили уникальные оттиски. Участники не только получили практические навыки, но и погрузились в атмосферу совместного творчества и обмена идеями.

Проект "Гений места", который реализуют при поддержке Министерства культуры РФ, развивает креативные компетенции и выявляет региональных лидеров в культурной сфере. Благодаря участию Ларисы Бородиной в этой программе, жители Сахалина получают доступ к профессиональному художественному образованию и современному культурному пространству. "Печатня за углом" работает как постоянная площадка для всех, кто интересуется графикой и гравюрой, стремится освоить печатные техники и найти единомышленников.

Библиотека приглашает всех желающих присоединиться к работе мастерской. Посещать мастер-классы можно, в том числе, по Пушкинской карте. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-44.