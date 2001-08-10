В Сахалинской библиотеке обсудили философию повести

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 8 января состоялась первая в 2026 году встреча молодёжного книжного клуба "12 стульев". Участники посвятили дискуссию глубокому анализу повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море", разбирая заложенные в ней темы стойкости, достоинства и ценности пути.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, обсуждение получилось эмоциональным и личным. Центральным вопросом вечера стал спор о том, можно ли считать главного героя Сантьяго побеждённым. Одни участники настаивали, что его несгибаемый дух и есть настоящая победа, другие рассуждали о тонкой грани между упорством и одержимостью.

Каждый из присутствующих нашёл в классической повести свои смыслы, но все согласились с её непреходящей актуальностью. Участники увидели в произведении отражение современных проблем: выгорания, внутренней борьбы и сохранения достоинства даже после внешнего поражения. Молодёжный книжный клуб "12 стульев" продолжит свою работу, приглашая всех желающих к вдумчивому чтению и искреннему диалогу о литературе.