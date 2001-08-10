Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2025
Сейчас 22:35
77,69|91,21
Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
17:30, | Новости культуры Сахалина и Курил

СахОУНБ получила в дар поэтический сборник о Сахалине

СахОУНБ получила в дар поэтический сборник о Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фонд Сахалинской областной научной библиотеки пополнился новым поэтическим сборником, посвященным острову. Книгу «О, мой прекрасный Сахалин – король российских островов» подарила библиотеке ее автор, поэтесса из Невельска Наталья Сырхаева.

В своем произведении автор выразила лирическую любовь к Сахалину, городу Невельску и его природе. Стихи также посвятила памяти о Великой Отечественной войне и современным защитникам Отечества, включая участников специальной военной операции.

Поэтесса Наталья Сырхаева родилась в Луганской области, но уже много лет живет на Сахалине. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе библиотеки, автор называет остров своей второй родиной, где она обрела покой и много лет работала учителем. Ее творчество отличают искренность, глубокая связь с местом и уважение к истории.

После необходимой обработки новое издание разместят в зале имени Г.И. Невельского на втором этаже Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Этот сборник подтверждает, что литературная жизнь Сахалина продолжает развиваться и находить новые формы выражения.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?