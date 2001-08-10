Детский оркестр "Сахалинские надежды" подарил зрителям большой новогодний концерт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Детский камерный оркестр "Сахалинские надежды" подарил жителям областного центра большой предновогодний концерт, исполнив программу из классических и современных произведений. Под руководством Алексея Юрьевича Ан юные музыканты создали на сцене Сахалинского областного центра народного творчества атмосферу зимней сказки.
В программе вечера прозвучали как признанные классические шедевры, так и музыка из кинофильмов. Публика услышала вальс Владимира Ребикова из оперы "Ёлка", зажигательные произведения Иоганна Штрауса и пьесу Рихарда Эйленберга "Катание в Петербурге на санях". Особый отклик у зрителей вызвало лирическое исполнение части "Зима. Largo" из цикла Антонио Вивальди. Как рассказали ТИА "Острова" в ЦДМШ, солировала в этом номере скрипачка Маргарита Ан. Также в концерте прозвучали саксофонное соло Александра Белого в латинском танце "Tico-Tiko" и партия гобоя в исполнении Лева Белого в темах из кинофильмов.
Концерт завершился совместным исполнением песни "В лесу родилась ёлочка" музыкантами оркестра и всеми зрителями. Одна из гостей вечера, Тамара Васильева, отметила гармоничную и душевную атмосферу праздника. Руководитель коллектива Алексей Ан поделился планами проводить подобные новогодние концерты в будущем в собственном зале Центральной детской музыкальной школы после завершения строительства её нового здания.
