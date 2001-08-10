Тихоокеанское
12:25, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Детский оркестр "Сахалинские надежды" подарил зрителям большой новогодний концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детский камерный оркестр "Сахалинские надежды" подарил жителям областного центра большой предновогодний концерт, исполнив программу из классических и современных произведений. Под руководством Алексея Юрьевича Ан юные музыканты создали на сцене Сахалинского областного центра народного творчества атмосферу зимней сказки.

В программе вечера прозвучали как признанные классические шедевры, так и музыка из кинофильмов. Публика услышала вальс Владимира Ребикова из оперы "Ёлка", зажигательные произведения Иоганна Штрауса и пьесу Рихарда Эйленберга "Катание в Петербурге на санях". Особый отклик у зрителей вызвало лирическое исполнение части "Зима. Largo" из цикла Антонио Вивальди. Как рассказали ТИА "Острова" в ЦДМШ, солировала в этом номере скрипачка Маргарита Ан. Также в концерте прозвучали саксофонное соло Александра Белого в латинском танце "Tico-Tiko" и партия гобоя в исполнении Лева Белого в темах из кинофильмов.

Концерт завершился совместным исполнением песни "В лесу родилась ёлочка" музыкантами оркестра и всеми зрителями. Одна из гостей вечера, Тамара Васильева, отметила гармоничную и душевную атмосферу праздника. Руководитель коллектива Алексей Ан поделился планами проводить подобные новогодние концерты в будущем в собственном зале Центральной детской музыкальной школы после завершения строительства её нового здания.

