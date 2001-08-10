Музей книги Чехова открыл новогоднюю выставку-квест петербургского художника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в преддверии новогодних праздников открылась необычная интерактивная выставка. Музей книги Чехова впервые на Сахалине представил проект "Азбука" петербургского художника Петра Фролова, превратив экспозицию в увлекательный квест для детей и взрослых.

Как рассказали ТИА "Острова" в музее, экспозиция включает более тридцати работ, которые иллюстрируют буквы русского алфавита в уникальном авторском стиле. Над этим проектом Петр Фролов работал семь лет, создавая новые, фантазийные образы для знакомых символов. Директор музея Евгения Фирсова отметила, что каждая картина содержит множество зашифрованных слов, что делает посещение выставки захватывающей игрой - отличным подарком перед Новым годом и на зимних каникулах.

Организаторы сознательно превратили выставку в интерактивное приключение длиной в тридцать три буквы. Возле каждой картины посетители находят пластиковую плашку и фломастер, чтобы выписывать все найденные слова, начинающиеся на соответствующую букву - как очевидные, так и тщательно спрятанные художником. Экспозицию дополнили предметами из фондов музея, расставленными также в алфавитном порядке, что позволило создать параллельную "музейную азбуку".

Открытие выставки получилось праздничным: для первых гостей выступили юные артисты образцовой театральной студии "Золотой ключик" и эстрадно-вокального ансамбля "Лучики". Выставка-квест будет работать в музее книги Чехова до 23 февраля, приглашая всех желающих в новогоднее путешествие по миру слов и образов.