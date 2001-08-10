В Южно-Сахалинске состоится праздничный вечер авторской песни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 декабря в главной библиотеке островного региона состоится праздничный литературно-музыкальный вечер "Занесенные вьюгой". Мероприятие, которое начнется в 18:30, посвятили Международному дню авторской песни и оформят как атмосферное предновогоднее представление.

Как рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, организаторы готовят для гостей особую программу. Искренние строки, теплые гитарные аккорды и душевные голоса создадут особый мир дружбы, дорог и надежд, где снег за окном станет частью сказки, а каждая песня - общей историей. На сцене конференц-зала библиотеки выступят известные сахалинские авторы-исполнители и коллективы из творческого объединения "АПОстров": Вениамин Ким, Павел Гавриков, Вячеслав Юрьев, Евгений Кормщиков, Александр Павликов и музыкальная группа "Варианты".

Мероприятие проходит в рамках традиционной поддержки авторской песни как важной части культурного кода России, которая объединяет разные поколения и географические пространства - от столицы до Сахалина. Вход на литературно-музыкальный вечер, который пройдет на первом этаже библиотеки, свободный для всех желающих. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-54.