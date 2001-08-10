Сахалинцев приглашают на новогоднюю сказку "Щелкунчик"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинский Симфонический оркестр готовится представить жителям города особенный новогодний подарок. 25 декабря в концертном зале "Симфония" коллектив под управлением дирижера Тиграна Ахназаряна исполнит музыкально-литературную версию знаменитой сказки "Щелкунчик".
В этот вечер оркестр будет не только исполнять бессмертную музыку Петра Чайковского, но и представит саму историю Э.Т.А. Гофмана. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе оркестра, художественный руководитель коллектива Тигран Ахназарян сам выступит в роли рассказчика. Эта авторская концепция уже несколько лет пользуется большой популярностью у публики.
Маэстро Ахназарян и оркестр мастерски передадут все эмоциональные оттенки произведения. Музыканты раскроют в звуках и тепло семейного праздника, и таинственность рождественской ночи, и напряжение битвы с Мышиным королем. Формат концерта создали специально для семейного посещения, чтобы объединить на одном представлении и детей, и взрослых. Мероприятие начало формировать в городе новую культурную традицию, помогающую создать праздничное настроение.
Концерт-сказка "Щелкунчик" начнется 25 декабря в 19:00. Местом проведения станет концертный зал "Симфония" по адресу: Коммунистический проспект, 33.
