Изучить "Азбуку" от питерского художника Петра Фролова предлагает сахалинцам музей книги Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Нового года в музее книги Чехова в Южно-Сахалинске откроется необычная художественная выставка. В регион привезут проект "Азбука" петербургского художника Петра Фролова, который представляет собой интерактивный квест по русскому алфавиту.
Как рассказали ТИА "Острова" в музее, экспозиция включает более 30 работ. Каждая иллюстрирует букву русского алфавита в уникальном авторском стиле. Над этим проектом художник работал семь лет. По замыслу автора, выставка должна увлечь как детей, так и взрослых.
Главная особенность выставки - интерактивный формат. Возле каждой картины посетители найдут пластиковую плашку, фломастер и лупу. Задача гостей - находить на полотнах и записывать слова, которые начинаются с соответствующей буквы. Экспозицию дополнят предметы из фондов музея книги Чехова, также расположенные в алфавитном порядке. Открытие выставки состоится 19 декабря, а работать она будет до 23 февраля.
