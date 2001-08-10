Сахалинский Чехов-центр отметил 95-летний юбилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова торжественно отметил свой 95-летний юбилей. Торжественную часть открыл губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В своем приветственном слове он поздравил коллектив с выдающейся датой и подчеркнул особую роль театра в культурной жизни острова.
«Приветствую вас в нашем любимом театре! Ему 95 лет. Мы любим наш театр, мы любим артистов, режиссера, директора, мы любим все, что здесь происходит. И, посещая наш Чехов-центр, мы покидаем его с чувством волнения и радости, которые наполняют наши сердца. Я хочу сказать, что это лучшее, что у нас есть в культуре. Это икона культуры Сахалинской области!», – отметил губернатор.
В рамках церемонии Валерий Лимаренко вручил награды региона ключевым сотрудникам театра. Почетную грамоту Правительства Сахалинской области приняла директор Чехов-центра Татьяна Корнеева. Благодарности губернатора были удостоены артисты драмы высшей категории Ирина Звягинцева и Руслан Алямшин. Благодарственные письма главы региона получили начальник гримерно-производственного отдела Екатерина Ландарь и старший администратор Елена Золенко.
После официальной части зрители увидели театрально-музыкальное представление «В центре Южного. В сердце каждого», созданное специально к юбилею. В формате увлекательного путешествия во времени артисты провели публику через главные вехи 95-летней истории: от основания театра в 1930 году и его работы в военные годы до присвоения имени А.П. Чехова, строительства знакового здания и преобразования в современный международный центр.
Особо трогательным моментом вечера стал финал вечера, в котором на сцену вышла вся труппа театра, а также прозвучали слова благодарности ветеранам театра и была отдана дань памяти ушедшим мастерам сцены.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
15:02 11 Декабря Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
17:03 9 Декабря На Сахалине впервые в истории пройдет чемпионат России по лыжным гонкам
10:17 9 Декабря Спасатели предотвратили возгорание после столкновения двух автомобилей под Анивой
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
Выбор редакции
- 18:12 Вчера Сахалинский Чехов-центр отметил 95-летний юбилей
- 17:04 12 Декабря В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 12 Декабря В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
- 10:34 11 Декабря В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?