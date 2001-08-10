Сахалинский Чехов-центр отметил 95-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова торжественно отметил свой 95-летний юбилей. Торжественную часть открыл губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В своем приветственном слове он поздравил коллектив с выдающейся датой и подчеркнул особую роль театра в культурной жизни острова.

«Приветствую вас в нашем любимом театре! Ему 95 лет. Мы любим наш театр, мы любим артистов, режиссера, директора, мы любим все, что здесь происходит. И, посещая наш Чехов-центр, мы покидаем его с чувством волнения и радости, которые наполняют наши сердца. Я хочу сказать, что это лучшее, что у нас есть в культуре. Это икона культуры Сахалинской области!», – отметил губернатор.

В рамках церемонии Валерий Лимаренко вручил награды региона ключевым сотрудникам театра. Почетную грамоту Правительства Сахалинской области приняла директор Чехов-центра Татьяна Корнеева. Благодарности губернатора были удостоены артисты драмы высшей категории Ирина Звягинцева и Руслан Алямшин. Благодарственные письма главы региона получили начальник гримерно-производственного отдела Екатерина Ландарь и старший администратор Елена Золенко.

После официальной части зрители увидели театрально-музыкальное представление «В центре Южного. В сердце каждого», созданное специально к юбилею. В формате увлекательного путешествия во времени артисты провели публику через главные вехи 95-летней истории: от основания театра в 1930 году и его работы в военные годы до присвоения имени А.П. Чехова, строительства знакового здания и преобразования в современный международный центр.

Особо трогательным моментом вечера стал финал вечера, в котором на сцену вышла вся труппа театра, а также прозвучали слова благодарности ветеранам театра и была отдана дань памяти ушедшим мастерам сцены.