В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационную акцию «Добро начинается здесь» провели сотрудники и волонтёры Добро.Центра при Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 12 декабря. Цель мероприятия — познакомить жителей Южно-Сахалинска с возможностями добровольческой деятельности и рассказать о работе центра, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В ходе акции горожане получили информационные буклеты, пообщались с действующими волонтёрами и узнали, как можно включиться в культурную жизнь региона. Добро.Центр приглашает всех желающих реализовать свой творческий потенциал, участвовать в подготовке и проведении библиотечных мероприятий, продвижении книг и чтения, а также получать поддержку в реализации собственных инициатив.

Также участники акции узнали о возможности зарегистрироваться на платформе «Добро.РФ» и пройти обучение в единой образовательной среде «Добро.Университет» с получением сертификата.

Присоединиться к добровольческому движению можно в любой момент: подробности — по телефону 8 (4242) 45-25-28 или по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78.