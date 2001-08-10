Сахалинцев приглашают на выставку о Дедах Морозах разных стран

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной библиотеке открылась выставка, посвящённая новогодним и рождественским традициям разных народов. Экспозиция "Деды Морозы разных стран мира" знакомит посетителей с историей зимних волшебников и праздничными обычаями.

Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (СахОУНБ), выставку разместили в Информационном центре международного сотрудничества. В экспозицию вошли книги на русском и английском языках из фондов центра, Зала Чехова и абонемента.

Издания рассказывают, как встречают Новый год и Рождество в разных уголках планеты, какие украшения, подарки и блюда характерны для этих праздников. Отдельный блок посвятили истории главных зимних персонажей: российского Деда Мороза, финского Йоллоупукки, американского Санта-Клауса и других. Дополняют экспозицию репродукции винтажных новогодних открыток.

Среди представленных книг гости увидят исследование Валерии Ильиной "Новый год и Рождество: волшебная история зимнего праздника", практическое руководство Бет Кемптон "Волшебный Новый год", альбом "Эрмитаж. Рождественские сюжеты" и работу Елены Душечкиной "Русская ёлка".

Выставка будет работать до 12 января 2026 года. После завершения экспонирования все книги можно будет взять для чтения. Уточнить информацию можно по телефону +7(4242)45-25-47.