Сахалинцев приглашают на выставку о Дедах Морозах разных стран
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной библиотеке открылась выставка, посвящённая новогодним и рождественским традициям разных народов. Экспозиция "Деды Морозы разных стран мира" знакомит посетителей с историей зимних волшебников и праздничными обычаями.
Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (СахОУНБ), выставку разместили в Информационном центре международного сотрудничества. В экспозицию вошли книги на русском и английском языках из фондов центра, Зала Чехова и абонемента.
Издания рассказывают, как встречают Новый год и Рождество в разных уголках планеты, какие украшения, подарки и блюда характерны для этих праздников. Отдельный блок посвятили истории главных зимних персонажей: российского Деда Мороза, финского Йоллоупукки, американского Санта-Клауса и других. Дополняют экспозицию репродукции винтажных новогодних открыток.
Среди представленных книг гости увидят исследование Валерии Ильиной "Новый год и Рождество: волшебная история зимнего праздника", практическое руководство Бет Кемптон "Волшебный Новый год", альбом "Эрмитаж. Рождественские сюжеты" и работу Елены Душечкиной "Русская ёлка".
Выставка будет работать до 12 января 2026 года. После завершения экспонирования все книги можно будет взять для чтения. Уточнить информацию можно по телефону +7(4242)45-25-47.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:15 Сегодня Суд назначил обязательные работы сахалинцу за долг по алиментам
09:34 Сегодня Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка-инвалида на Сахалине
09:09 Сегодня Более тысячи нарушений ПДД зафиксировали комплексы видеофиксации на Сахалине за сутки
08:59 Сегодня ВТБ: с начала года кратно выросла доля пострадавших от мошенников подростков
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 15:06 Сегодня Более 100 спортсменов выступили на чемпионате Сахалинской области по брейкингу
- 10:41 Сегодня Сахалин отметит 70-летие Николая Лабазова творческим вечером
- 13:34 Вчера Более 3500 сахалинцев избавились от пени за вывоз мусора за неделю
- 10:28 Вчера Лекция о пароходе "Ванцетти" открыла сахалинцам героические страницы освоения Арктики
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?