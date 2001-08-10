Сахалин отметит 70-летие Николая Лабазова творческим вечером

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на творческий вечер в честь 70-летия Николая Лабазова. Волонтёр культуры, артист и строитель отметит юбилей спектаклем в библиотеке.

Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, литературно-музыкальный вечер "Творческий путь Николая Лабазова" состоится 12 декабря. Мероприятие начнется в 18:00 в зале имени Чехова.

Организаторы готовят для зрителей насыщенную программу. Центральным событием станет спектакль по мотивам чеховской повести "Дама с собачкой", где юбиляр сам исполнит одну из главных ролей. Также в концерте примут участие театральная студия "Счастливый случай", ансамбль "Сахалинский танцевальный мир" и музыкальная группа "Надежда".

Вечер посвятили уникальному сочетанию в жизни именинника. Более 45 лет Николай Лабазов параллельно работает строителем и служит искусству. Он сыграл множество театральных ролей, а в 2025 году исполнил главную роль в документальном фильме "Туманные картинки" об истории сахалинского кино. Лабазов также является лауреатом конкурса "Серебряная королева", обладателем театральных и танцевальных наград, наставником молодёжи и активным волонтёром в сфере культуры.

Для справок и дополнительной информации можно обратиться по телефону: +7(4242)45-25-02.