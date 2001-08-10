Сахалинские артисты погрузили гостей библиотеки в эпоху русского вальса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной научной библиотеке для пожилых сахалинцев организовали вечер, посвященный истории русской музыки и вальса. Мероприятие объединило концерт, танцевальный мастер-класс и театральную инсценировку, создав атмосферу теплой душевной встречи.
Встречу под названием «Встреча у граммофона» провели 8 декабря для подопечных Центра социального обслуживания населения. Как рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, программа началась с концертного блока. Артисты Маргарита Борисова и Александра Пищальник исполнили лирические песни «Снег» и «Веночек», а Виктория Крылова представила публике свою авторскую композицию «Секрет». Завершил музыкальную часть вечера романс «На заре ты её не буди...» в исполнении Дарины Лисовской.
После концерта гостей ждала тематическая викторина по истории русского вальса. Участники угадывали композиторов и фильмы или спектакли, в которых звучали знаменитые мелодии. Особенно яркие эмоции вызвал мастер-класс по вальсу, который провел участник театральной студии «Счастливый случай» Николай Лабазов. Он объяснил основы танца и пригласил желающих станцевать под живую музыку.
Завершился вечер театральной постановкой. Виктория Крылова и Николай Лабазов представили зрителям шуточную пьесу Антона Чехова «Предложение». Гости из ЦСОН тепло поблагодарили организаторов и артистов, отдельно отметив талант и обаяние ведущего мастер-класса. Многие назвали эту встречу душевным и запоминающимся событием, наполненным музыкой и хорошим настроением.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:17 Сегодня Спасатели предотвратили возгорание после столкновения двух автомобилей под Анивой
09:10 Сегодня На Сахалине за сутки задержали 23 водителя без прав и в состоянии опьянения
11:47 Сегодня Экспорт рыбопродукции из Приморья и с Сахалина вырос в три с половиной раза
08:53 Сегодня В 2026 году ключевая ставка может опуститься до 13% - Дмитрий Пьянов
15:40 4 Декабря Многомиллионную контрабанду морских ежей пресекли в Приморье
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 13:34 Сегодня Более 3500 сахалинцев избавились от пени за вывоз мусора за неделю
- 10:28 Сегодня Лекция о пароходе "Ванцетти" открыла сахалинцам героические страницы освоения Арктики
- 11:42 Вчера Жителей и гостей Сахалина приглашают на бесплатную выставку новогодних инсталляций
- 10:21 Вчера Специалисты Соцфонда проконсультировали военнослужащих и их близких на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?