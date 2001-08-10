Сахалинские артисты погрузили гостей библиотеки в эпоху русского вальса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной научной библиотеке для пожилых сахалинцев организовали вечер, посвященный истории русской музыки и вальса. Мероприятие объединило концерт, танцевальный мастер-класс и театральную инсценировку, создав атмосферу теплой душевной встречи.

Встречу под названием «Встреча у граммофона» провели 8 декабря для подопечных Центра социального обслуживания населения. Как рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, программа началась с концертного блока. Артисты Маргарита Борисова и Александра Пищальник исполнили лирические песни «Снег» и «Веночек», а Виктория Крылова представила публике свою авторскую композицию «Секрет». Завершил музыкальную часть вечера романс «На заре ты её не буди...» в исполнении Дарины Лисовской.

После концерта гостей ждала тематическая викторина по истории русского вальса. Участники угадывали композиторов и фильмы или спектакли, в которых звучали знаменитые мелодии. Особенно яркие эмоции вызвал мастер-класс по вальсу, который провел участник театральной студии «Счастливый случай» Николай Лабазов. Он объяснил основы танца и пригласил желающих станцевать под живую музыку.

Завершился вечер театральной постановкой. Виктория Крылова и Николай Лабазов представили зрителям шуточную пьесу Антона Чехова «Предложение». Гости из ЦСОН тепло поблагодарили организаторов и артистов, отдельно отметив талант и обаяние ведущего мастер-класса. Многие назвали эту встречу душевным и запоминающимся событием, наполненным музыкой и хорошим настроением.