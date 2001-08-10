Жителей и гостей Сахалина приглашают на бесплатную выставку новогодних инсталляций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной научной библиотеке открылась праздничная выставка «Зимняя сказка», которая предлагает гостям погрузиться в волшебную атмосферу новогодних праздников. Экспозиция, центральными элементами которой стали изящные сюжетные инсталляции, будет работать для всех желающих до середины января 2026 года.

Создатели выставки собрали композиции из хрустальных, акриловых и керамических игрушек, которые воссоздают мир зимних забав, уютных вечеров у елки и детских воспоминаний. Каждая инсталляции тщательно продумана, чтобы вызывать у посетителей теплые эмоции и дарить ощущение приближающегося праздника.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, для любителей фотографироваться на первом этаже организовали специальную тематическую зону «У камина». Здесь гости могут сделать памятные снимки в праздничной обстановке.

Выставка «Зимняя сказка» открыта для свободного посещения с 6 декабря. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (4242) 45-25-15.