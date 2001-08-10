Школьники и студенты Сахалина написали тест в рамках Года Защитника Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной научной библиотеке прошла масштабная международная акция «Тест по истории «Уроки Второй мировой», которая собрала школьников, студентов и взрослых жителей региона. Мероприятие, приуроченное к предстоящему 80-летию Победы, стало одним из ключевых просветительских событий Года Защитника Отечества на острове.

Участники акции, которая состоялась 5 декабря, ответили на 40 вопросов, охватывающих основные события мирового конфликта с 1939 по 1945 год. Как сообщает ТИА "Острова" в СахОУНБ, задания касались стратегических операций союзников, политического руководства стран антигитлеровской коалиции и переломных сражений. Например, участникам нужно было вспомнить кодовое название высадки в Нормандии, имя премьер-министра Великобритании военного времени и битву, ставшую поворотной точкой в войне.

Организаторы предложили два формата тестирования — Базовый и Профильный, что позволило привлечь как учащихся, так и взрослых, глубоко интересующихся историей. Свои знания проверили ученики школ №5, №11, Восточной гимназии и школы №8 имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова, а также студенты островных вузов.

Акция «Уроки Второй мировой» выступила не только инструментом проверки знаний, но и важным напоминанием о трагедии войны, героизме народов и ценности мира. Мероприятие, прошедшее накануне Дня Героев Отечества, подчеркнуло необходимость сохранения исторической памяти для будущих поколений в преддверии юбилейной даты.