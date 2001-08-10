Южно-Сахалинский оркестр представит цикл концертов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинский Симфонический оркестр представит масштабный цикл концертов в честь 255-летия Людвига ван Бетховена и 185-летия Петра Ильича Чайковского. Главная интрига проекта "С Юбилеем, Гении!" заключается в музыкальном диалоге двух великих композиторов, чьи произведения вновь прозвучат в областной столице.
Цикл концертов под названием "С Юбилеем, Гении!" подготовил Южно-Сахалинский Симфонический оркестр под руководством дирижера и художественного руководителя Тиграна Ахназаряна. Как рассказали ТИА "Острова" в оркестре, два юбилейных концерта запланированы на 5 и 6 декабря в зале "Симфония". В 2025 году мировое музыкальное сообщество отмечает эти знаковые даты, и сахалинские музыканты присоединяются к празднованию.
Программа вечеров создаст уникальную возможность услышать диалог двух музыкальных вселенных. Мощный драматизм и героический романтизм Бетховена встретятся с тонкой душевностью и глубокой эмоциональностью Чайковского. В афишу концертов вошли знаковые сочинения: Пятая симфония Людвига ван Бетховена, торжественная увертюра "1812 год" Петра Ильича Чайковского и другие известные произведения композиторов.
Дирижер и художественный руководитель оркестра Тигран Ахназарян, который также выступит ведущим концертов, отмечает, что эти выступления станут данью памяти гениям. "Их музыка продолжает вдохновлять и волновать сердца слушателей во всем мире", - подчеркнул маэстро.
