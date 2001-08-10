Китайская делегация из города Чанша посетила главную библиотеку Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Китайская делегация из города Чанша побывала с визитом в главной библиотеке Сахалина. Стороны договорились развивать культурный обмен, в том числе проводить мастер-классы по традиционным китайским искусствам.

Делегация из города Чанша, который является экономическим и культурным центром провинции Хунань, прибыла в Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку 2 декабря. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, гости посетили Информационный центр международного сотрудничества.

Китайских специалистов особенно заинтересовали книги по истории и культуре Китая из фондов библиотеки. В ходе встречи представители обеих сторон отметили важность совместных культурных инициатив для укрепления связей между регионами.

По итогам визита стороны достигли конкретных договоренностей о сотрудничестве. Они запланировали организовать для сахалинцев мастер-классы по китайской каллиграфии, традиционной живописи Гохуа и искусству чайной церемонии. Специалисты библиотеки считают, что такие встречи способствуют взаимопониманию и популяризации культурных достижений.