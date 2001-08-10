Сахалинцам покажут редкие издания об идеях и судьбах декабристов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка, посвященная 200-летию декабристского восстания. Экспозиция "Декабристы: книжные свидетели идей и судеб" знакомит посетителей с редкими изданиями, раскрывающими историю одного из самых значительных и трагических событий российской истории.
Выставка освещает события декабря 1825 года, когда группа дворян-единомышленников вышла на Сенатскую площадь с целью государственного переворота. Декабристы ставили перед собой масштабные задачи: упразднить самодержавие, отменить крепостное право и коренным образом изменить политическое устройство страны. После подавления мятежа, в ходе которого погибли более тысячи человек, начались массовые аресты. Многих участников и членов тайных обществ отправили в ссылку и на каторгу в Сибирь, а солдат массово перевели в действующую армию на Кавказ.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, на выставке представили издания из фонда особо ценных и редких документов. Они раскрывают не только историю самого восстания, но и посвящены творчеству самых ярких представителей декабристской литературы, таких как Александр Одоевский, Кондратий Рылеев и Александр Бестужев. Организаторы рассматривают экспозицию не просто как собрание книг, а как попытку погрузить гостей в атмосферу той эпохи, понять мотивы ее участников и оценить долгосрочное влияние движения на развитие России. Познакомиться с выставкой жители и гости Южно-Сахалинска могут в библиотеке до конца декабря 2025 года.
