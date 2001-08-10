В Южно-Сахалинске наградили одаренных воспитанников школ искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония награждения одаренных воспитанников городских школ искусств. Учащиеся, выпускники и творческие коллективы получили награды за выдающиеся успехи в учебе и творчестве.

Директор департамента культуры и туризма городской администрации Ирина Герасимова поздравила всех лауреатов, отметив важность сочетания таланта с упорным трудом. Почетное звание "Лучший выпускник учреждения дополнительного образования" в этом году получили 36 воспитанников из всех школ искусств города.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, в номинации "Творческая одаренность" премии удостоились хор "Дискант", оркестр "Сахалинская метелица" и трио баянистов "Этнос". Среди лучших выпускников - Варвара Мицук и Наталья Леушканова, поступившие в Сахалинский колледж искусств, а также Максим Баюшкин, зачисленный в Московское военно-музыкальное училище.