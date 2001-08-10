Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел второй в этом году Семейный фестиваль вкуса и традиций, посвященный культуре Горного Алтая. Мероприятие познакомило гостей со свадебными обрядами, национальной кухней и уникальными обычаями этого региона.

В рамках фестиваля представители землячества Горного Алтая показали традиционный свадебный обряд и объяснили его символику. Гости узнали, что заплетение двух кос вместо одной у невесты знаменует переход в статус замужней женщины, а особые подвески "шалтрак" и косы "шымырак" указывали на готовность девушки к замужеству.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, фестиваль сопровождался выступлениями артистов. Гости услышали горловое пение в исполнении Тимура Кайдыкова из Республики Алтай и увидели номера театра современного танца "Угол зрения" из Поронайска.

На мероприятии работали выставка национальной одежды и мастер-класс по приготовлению традиционного десерта "чок-чок". Гости также смогли попробовать алтайский суп "кочо" и праздничный чай с талканом. В следующем году организаторы планируют познакомить сахалинцев с мордовскими и нивхскими свадебными обычаями.