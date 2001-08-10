Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошел второй в этом году Семейный фестиваль вкуса и традиций, посвященный культуре Горного Алтая. Мероприятие познакомило гостей со свадебными обрядами, национальной кухней и уникальными обычаями этого региона.
В рамках фестиваля представители землячества Горного Алтая показали традиционный свадебный обряд и объяснили его символику. Гости узнали, что заплетение двух кос вместо одной у невесты знаменует переход в статус замужней женщины, а особые подвески "шалтрак" и косы "шымырак" указывали на готовность девушки к замужеству.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, фестиваль сопровождался выступлениями артистов. Гости услышали горловое пение в исполнении Тимура Кайдыкова из Республики Алтай и увидели номера театра современного танца "Угол зрения" из Поронайска.
На мероприятии работали выставка национальной одежды и мастер-класс по приготовлению традиционного десерта "чок-чок". Гости также смогли попробовать алтайский суп "кочо" и праздничный чай с талканом. В следующем году организаторы планируют познакомить сахалинцев с мордовскими и нивхскими свадебными обычаями.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
16:01 18 Ноября Два новых дома на 180 квартир готовятся к заселению
11:28 21 Ноября На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 14:46 Сегодня Свадебные обряды Горного Алтая стали темой второго Семейного фестиваля в Южно-Сахалинске
- 10:19 Вчера Сахалинская легкоатлетка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях
- 10:16 21 Ноября Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
- 09:02 20 Ноября Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?