Сахалинский художник Дё Сон Ен получил Гран-при международной выставки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Известный сахалинский художник Дё Сон Ен завоевал главную награду IX Международной выставки-конкурса "Арт-Владивосток", одного из крупнейших художественных проектов на Дальнем Востоке. Жюри присудило ему Гран-при в профессиональной категории за работу "Ночной Питер", что стало ярким событием в год, когда мастер отмечает 65-летие и 35-летие творческой деятельности.

Торжественное открытие выставки состоялось 18 ноября в Приморском отделении Союза художников России. В этом году проект объединил 140 авторов из разных стран и городов, включая Китай, Республику Корея, Калининград, Якутск и многие другие. Участники представили свои работы в трех номинациях: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Высокую оценку картине сахалинского автора дало профессиональное жюри, в состав которого вошли ведущие деятели искусства Дальнего Востока, включая ректора Дальневосточного государственного института искусств Олесю Перич.

Дё Сон Ен является активным участником стратегического проекта "Художники Сахалинской области", который реализуют по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Художник получил профессиональное образование в Иркутском училище искусств и Дальневосточном институте искусств, а с 1994 года состоит в Союзе художников России. До 2022 года он успешно совмещал творчество с педагогической работой, возглавляя кафедру дизайна Сахалинского колледжа искусств.

Творческую манеру мастера отличает яркий колорит, эмоциональная выразительность и тонкая работа со светом. Центральное место в его живописи занимает Сахалин - его уникальная природа, атмосфера и характер. Победа на международном конкурсе стала значимым признанием многолетнего вклада художника в развитие искусства региона. Экспозиция выставки "Арт-Владивосток" продолжит работу до 30 ноября 2025 года.