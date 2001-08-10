Сахалинский художник Дё Сон Ен получил Гран-при международной выставки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Известный сахалинский художник Дё Сон Ен завоевал главную награду IX Международной выставки-конкурса "Арт-Владивосток", одного из крупнейших художественных проектов на Дальнем Востоке. Жюри присудило ему Гран-при в профессиональной категории за работу "Ночной Питер", что стало ярким событием в год, когда мастер отмечает 65-летие и 35-летие творческой деятельности.
Торжественное открытие выставки состоялось 18 ноября в Приморском отделении Союза художников России. В этом году проект объединил 140 авторов из разных стран и городов, включая Китай, Республику Корея, Калининград, Якутск и многие другие. Участники представили свои работы в трех номинациях: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Высокую оценку картине сахалинского автора дало профессиональное жюри, в состав которого вошли ведущие деятели искусства Дальнего Востока, включая ректора Дальневосточного государственного института искусств Олесю Перич.
Дё Сон Ен является активным участником стратегического проекта "Художники Сахалинской области", который реализуют по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Художник получил профессиональное образование в Иркутском училище искусств и Дальневосточном институте искусств, а с 1994 года состоит в Союзе художников России. До 2022 года он успешно совмещал творчество с педагогической работой, возглавляя кафедру дизайна Сахалинского колледжа искусств.
Творческую манеру мастера отличает яркий колорит, эмоциональная выразительность и тонкая работа со светом. Центральное место в его живописи занимает Сахалин - его уникальная природа, атмосфера и характер. Победа на международном конкурсе стала значимым признанием многолетнего вклада художника в развитие искусства региона. Экспозиция выставки "Арт-Владивосток" продолжит работу до 30 ноября 2025 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
11:28 Сегодня На Сахалине участнику СВО выделили квартиру только после вмешательства прокуратуры
08:57 Сегодня Хоккейный клуб "Сахалинские Акулы" начинает выездную серию в Туле
09:30 Сегодня Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
09:35 Сегодня Годовалый ребенок пострадал в ДТП на Сахалине
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
13:57 14 Ноября Свыше 100 тысяч Пушкинских карт выпустили дальневосточники в ВТБ
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 10:16 Сегодня Сахалинские теннисисты завоевали семь наград на межрегиональных соревнованиях
- 09:02 Вчера Жителей Сахалинской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию начала Нюрнбергского процесса
- 17:51 19 Ноября Улица Калинина в Аниве превратилась в арт-пространство
- 17:27 19 Ноября Школьники посетили «Урок чистой воды» от «РВК-Сахалин»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?