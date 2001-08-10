Сахалинская библиотека получила в дар уникальное издание Владимира Санги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека получила в дар уникальное издание повести Владимира Санги "Тынграй". Книга вышла на восьми языках и содержит автограф самого писателя, что делает ее особо ценной для культурного наследия региона.
Директор Ногликской централизованной библиотечной системы Ольга Рожнова лично передала два экземпляра издания 20 ноября. Презентация книги состоялась ранее, 13 ноября, в конгресс-холле "Столица" в рамках празднования 90-летия со дня рождения Владимира Санги. Это издание стало третьим в серии "Песня вождя", которую реализует Ногликская ЦБС.
Особую ценность представляет тот факт, что повесть впервые опубликовали на языке нивхов. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, издание вышло на восьми языках: русском, нивхском, английском, японском, корейском, китайском, якутском и киргизском. Каждая страница снабжена QR-кодом, позволяющим услышать аудиозапись текста в исполнении самого автора. Один из экземпляров с автографом Владимира Санги пополнит фонд особо ценных и редких документов библиотеки, а второй будет доступен читателям в зале имени Г.И. Невельского.
