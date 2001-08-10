Улица Калинина в Аниве превратилась в арт-пространство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Анивы заметили, как преобразилась улица Калинина. Прогулочная дорожка вдоль старицы «Байкал» превратилась в настоящее арт-пространство со смотровыми площадками, скамейками и с металлической фигурой красивой птицы. Теперь ни у кого не осталось вопросов о названии птицы – это цапля, один из живых символов Анивы. Колония серой цапли появилась на окраине города 10 лет назад, теперь все лето можно видеть не только серых, но и белых цапель, а иногда даже залетных колпиц.
Опубликовала статью в научном журнале об этой колонии не профессиональный орнитолог, а просто любитель птиц педагог Кристина Тарасенко, а теперь множество фотолюбителей охотятся за кадрами с этими эффектными птицами. Удачные снимки одного из таких любителей Леонида Астапчика использованы на стенде возле фигуры цапли, тексты составлены членами инициативной группы «Тропа», а дизайн оформлен директором народного музея Оксаной Тузовой. Стенд сделан с учётом основных принципов интерпретации природного наследия – птица как будто обращается к человеку и предлагает дружбу. На QR-коде размещена более подробная информация с массой фотографий.
А совсем недавно рядом появился необычный арт-объект под условным названием «Подкова». На постаменте из черного гранита размещена стилизованная карта Анивы с надписью «Река, подковой изгибаясь, на счастье город обнимает». Простая и гениальная идея: Анива – единственный городок на Сахалине, который находится внутри излучины реки, как в подкове. А подкова, как известно, символ удачи, благополучия и счастья. Эту идею осветили в ходе очередного «мозгового штурма» члены той же инициативной группы «Тропа» с участием нейросети ChatGPT.
Вот что нам поведала ChatGPT: «Это древний символ удачи и благополучия, подкова приносит счастье и защищает от зла. Это символ гармонии природы и человеческого стремления к счастью. Жители Анивы гордятся своей природной достопримечательностью и часто называют ее символом своего края». Она (нейросеть) немного предвосхищает события, на самом деле мы только в начале развития этой городской легенды. Надеемся, она станет столь же популярной как айнская легенда о названии залива Анива.
Но оказывается, у этого проекта был предтеча. У самобытного поэта Олега Баламутина есть такие строки:
Поумаявшись в дороге, речка будто здесь заснула.
Видно, норова шального не осталось у реки.
Круто выгнувшись подковой, она город обогнула, -
«Обняла его на счастье!» - утверждают старики.
Итак, подкову разместили, а на QR-коде в этот раз предложили показать народу клип на песню об Аниве «Город с видом на море».
Стихи Юлии Дацковской, музыка Сергея Тузова, исполняет Анна Гайдаева. Печать плашки с QR-кодом поддержал председатель Собрания Анивского городского округа А. В. Авенян.
Теперь у нашего города появилось сразу два бренда. Очередь за парком «Заречье», да и о набережной залива Анива не будем забывать.
