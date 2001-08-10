Cахалинцев приглашают на финал XV арт-фестиваля «Заяви о себе»!
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 ноября в ДК «Родина» состоится финальный этап танцевального арт-фестиваля «Заяви о себе» — яркого события, объединяющего талант, энергию и смелость самовыражения. Гостей арт-фестиваля ждёт насыщенная программа из самых ярких танцевальных постановок.
В финале будут представлены 25 номеров, которые охватывают разные жанры и стили. Каждое выступление — результат упорной работы, креативных идей и искреннего желания поделиться своим видением мира через движение.
Среди участников — как начинающие танцоры, так и опытные артисты. Они прошли отборочный тур, в который было подано порядка 60 заявок.
Конкурс проходит в трёх номинациях: сольное исполнение, дуэт, коллективное исполнение.
Оценивать выступления будут признанные эксперты сахалинской танцевальной сцены: профессиональные хореографы, педагоги и руководители танцевальных школ.
Приходите поддержать смелых участников, готовых заявить о себе и покорить зрителей! Это отличная возможность провести выходной в кругу семьи и друзей на самом ярком танцевальном событии города.
Дата: 22 ноября
Место: ДК «Родина»
Время: 15:00
ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня На Сахалине завершено уголовное дело о лжестроителе
10:13 Сегодня Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
11:35 Сегодня С начала года оформлено порядка 4 тысяч электронных сертификатов на технические средства реабилитации
09:51 Сегодня Своё 20-летие отметила «Молодая Гвардия Единой России»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
13:57 14 Ноября Свыше 100 тысяч Пушкинских карт выпустили дальневосточники в ВТБ
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 17:51 Сегодня Улица Калинина в Аниве превратилась в арт-пространство
- 17:27 Сегодня Школьники посетили «Урок чистой воды» от «РВК-Сахалин»
- 16:28 Сегодня В СахОУНБ студенты написали правовой диктант
- 15:27 Сегодня «Прибавку к зарплате» от ВТБ получили 38 жителей Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?