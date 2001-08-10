Cахалинцев приглашают на финал XV арт-фестиваля «Заяви о себе»!

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 ноября в ДК «Родина» состоится финальный этап танцевального арт-фестиваля «Заяви о себе» — яркого события, объединяющего талант, энергию и смелость самовыражения. Гостей арт-фестиваля ждёт насыщенная программа из самых ярких танцевальных постановок.

В финале будут представлены 25 номеров, которые охватывают разные жанры и стили. Каждое выступление — результат упорной работы, креативных идей и искреннего желания поделиться своим видением мира через движение.

Среди участников — как начинающие танцоры, так и опытные артисты. Они прошли отборочный тур, в который было подано порядка 60 заявок.

Конкурс проходит в трёх номинациях: сольное исполнение, дуэт, коллективное исполнение.

Оценивать выступления будут признанные эксперты сахалинской танцевальной сцены: профессиональные хореографы, педагоги и руководители танцевальных школ.

Приходите поддержать смелых участников, готовых заявить о себе и покорить зрителей! Это отличная возможность провести выходной в кругу семьи и друзей на самом ярком танцевальном событии города.

Дата: 22 ноября

Место: ДК «Родина»

Время: 15:00

ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!