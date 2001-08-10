Вторые межмуниципальные казачьи гулянья прошли в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на базе ЦНК «Радуга» прошли вторые межмуниципальные казачьи гулянья «Собирались казачата!», приуроченные к празднованию Всемирного дня казачества. Мероприятие объединило школьников начального и среднего звена и воспитанников детских садов из областного центра, села Березняки, а также Долинска и Анивы.

Организаторами праздника выступили департамент образования Южно-Сахалинска и школа № 32.

- Патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности – одна из ключевых задач каждой образовательной программы. Казачья культура является ярким примером того, как можно воспитывать патриотизм и сохранять традиционные национальные ценности России. Именно поэтому мы поддерживаем это направление. Уверена, что сегодняшний праздник станет ярким событием для всех участников, поможет осознать себя гражданами великой и славной России, - обратилась с приветственным словом к участникам заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова.

На сегодняшний день в областном центре казачьи классы действуют в четырех школах, в 17 детских садах открыты 21 казачья группа.

- Уже четвертый год мы ведем работу в этом направлении с учениками. Наша главная задача - взрастить и обучить подрастающее поколение в духе любви к Родине, уважения к родителям и заботы о себе. Помимо военно-патриотической и строевой подготовки, дети активно занимаются творчеством, изучают фольклор, осваивают вокал и фланкировку - управление шашкой, - рассказал подъесаул Сахалино-Курильского окружного казачьего войска, наставник казачьих классов школы №32 Южно-Сахалинска Андрей Сайко. - Самое главное - мы должны воспитать настоящих граждан Российской Федерации, всесторонне развитых, умелых и знающих.

Основная цель казачьи гуляний - это сохранение культурных традиций российского казачества. Через песни, пляски и старинные обряды в современных детях зажигают искру патриотизма, учат гордиться славной историей предков и чувствовать себя наследниками великой культуры. Юные участники с гордостью поделились своими мыслями о Родине:

- Гражданин России - это человек, который родился в нашей стране, живет здесь, любит ее и свой народ. Я рад быть уже гражданином России, потому что я учусь, расту и стараюсь быть хорошим человеком для Родины, - отметил участник гуляний Александр Швецов.

- Я - гражданин России и люблю свою Родину. Я живу в самой лучшей стране, горжусь нашим флагом и слушаю гимн с гордостью. А еще, когда я вырасту, я буду делать нашу страну еще лучше, - сказала Алина Веретехина.

Вторые межмуниципальные казачьи гулянья наглядно продемонстрировали успешность комплексного подхода в патриотическом воспитании и интерес молодого поколения к богатому культурному наследию страны, в том числе и российского казачества.