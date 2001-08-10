Концерт авторской песни «Варианты осени» пройдёт в СахОУНБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Концерт «Варианты осени» из цикла осенних музыкальных программ творческого объединения «АПостров» состоится в главной островной библиотеке 21 ноября. Начало в 18:30.
Более двух десятилетий коллектив «Варианты» вдохновляет слушателей. В этом году в его составе появились новые участницы – Ольга Ротова и Кристина Манакова – и вместе с Натальей Ковтун, Ладой Мильченко и Евгенией Доронькиной они создали особую атмосферу, где каждая песня становится маленькой историей.
На концерте зрители услышат авторское исполнение известных песен от великих авторов: Михаила Щербакова, Анатолия Киреева, Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Юнны Мориц, Новеллы Матвеевой, Елены Фроловой, Павла Фархдинова, Григория Данского, Юрия Карпова и других.
Мероприятие состоится в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный
Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-54.
