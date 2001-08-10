Конференция «Родная речь» на языках коренных малочисленных народов прошла на Сахалине

Тихоокеанское
09:39, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

VIII Региональная детско-юношеская конференция на языках коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области и Дальнего Востока «Родная речь» прошла в областном центре 13-15 ноября. Свои доклады, посвящённые родной культуре и истории, представили 16 участников из Южно-Сахалинска, Ногликского, Охинского и Поронайского районов Сахалинской области, Хабаровского и Камчатского края, выступления прошли очно и онлайн. Традиционное мероприятие состоялось в музее книги Чехова при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

— Это так здорово, что, видя ваш интерес к родному языку, понимаешь, насколько крепка связь поколений, ведь всему этому вас учили ваши родители, бабушки и дедушки. И благодаря вам сохраняется уникальное наследие, которое является важным элементом национального самосознания, того, что всех объединяет в нашей большой стране, — приветствовала участников конференции заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Светлана Аленькова.

В рамках работы конференции ребята-участники познакомили зрителей со своими исследованиями, в которых подняли вопросы изучения и сохранения родного языка, истории своих родных сёл и личностей, которые внесли свой вклад в развитие культуры таких народов Сахалина и Дальнего Востока, как нивхи, уильта, эвенки, нанайцы и т. д.

— В первую очередь хочется сказать спасибо всем за то, что вы продолжаете изучение своего языка, когда-то заниматься с вами начинали старейшины, теперь мы видим и детей, и родителей. Это значит, что вы и внутри семьи общаетесь на родных языках, и наша конференция существует не зря! А ещё очень приятно, что с каждым годом растёт число островных участников, — подчеркнула директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.

Торжественным моментом церемонии открытия конференции стало вручение экземпляров недавно вышедшего русско-уильтинского словаря одним из его авторов – Елене Алексеевне Бибиковой и Людмиле Хомовне Минато.

– Огромное спасибо старейшинам, благодаря которым сохраняются уникальные языки, а молодое поколение чётко знает о своей национальной принадлежности, что в нашей стране особенно важно. А вот на каком языке будут разговаривать ваши дети, зависит уже от вас, — обратилась к участникам конференции специалист департамента реализации государственной политики в сфере общего образования министерства образования Сахалинской области Людмила Чистякова.

Отметим, что партнёром VIII Региональной детско-юношеской конференции на языках коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области и Дальнего Востока «Родная речь» стала компания «Сахалинская Энергия».

— Это очень важное и нужное мероприятие, которое вовлекает в изучение своей культуры, прежде всего, молодёжь! Сейчас часто приходится слышать, что современные дети мало читают и больше времени проводят в Интернете, но здесь мы видим, как они бережно относятся к своему языку, как внимательно его изучают, спасибо большое нашим дорогим старейшинам, которые поддержали проведение конференции, и, конечно, музею книги Чехова за поддержание заложенных традиций, — поблагодарила специалист управления корпоративных отношений компании «Сахалинская Энергия» Лина Жамьянова.

В рамках конференции прошла и презентация проекта «Виртуальный музей “Владимировка А. П. Чехова”». Его представили руководитель Софийского центра русской культуры и духовного просвещения, иерей Алексей Шустин и директор «Студии Матвея Шустина». Напомним, команда студии совместно со специалистами музея книги Чехова отобрала экспонаты для виртуального квеста-экскурсии. Далее их «оживили» в специально разработанном VR-приложении, позволяя каждому пользователю погрузиться в атмосферу Владимировки времён Чехова! Проект осуществляется на средства гранта Правительства Сахалинской области и уже вышел на финишную прямую – участники конференции уже смогли попробовать «прогуляться» по улицам и строениям Владимировки начала прошлого века.

Как отметили модераторы конференции – старший научный сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея Ольга Соловьёва и ведущий методист Фёдор Мыгун, уровень докладов ребят был очень высоким, и эта работа обязательно должна быть продолжена. Поэтому, завершив выступления на конференции «Родная речь», ребята уже готовятся к следующей! Отметим, что помимо исследовательской деятельности, участников ждала обширная культурно-образовательная программа! Они познакомились с выставками музея книги «Чеховы. 1958. Сахалин и Курилы» и «Братья Чеховы», побывали в арт-галерее «Художественная фабрика», где прошла лекция искусствоведа Раисы Гороховой и мастер-класс по созданию картины по мотивам работы Вероники Осиповой. Кроме того, в творческом пространстве провели и традиционный подстрочный перевод книги «Остров Сахалин»! Напомним, что работа по сохранению языка и культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалина ведётся при поддержке губернатора Валерия Лимаренко.

