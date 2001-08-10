ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Дальненском Доме культуры прошло доброе и душевное мероприятие «Золотая осень». В тематическом чаепитии приняли участие представители старшего поколения. Большинство гостей праздника являются «серебряными» волонтерами, которые активно участвуют во многих социально значимых городских проектах.
Творческие номера артистов, коллективное исполнение любимых песен и озорных частушек, стихи, дружеское общение за ароматным чаем со сладостями — все это помогло создать особую атмосферу и зарядиться позитивным настроением.
Как отметила ведущая праздничной программы, сотрудник ДК «Дальненский» Любовь Захарова, такие встречи в учреждении стали уже доброй традицией.
- Каждый год мы собираемся на таких интересных осенних посиделках с представителями старшего поколения. Они всегда очень радуются жизни, и мы от этого становимся счастливее. Помимо моей основной работы, я сама являюсь волонтером платформы «Добро.РФ». И поэтому знаю, как пенсионерам важны внимание, забота и поддержка. Отрадно, что добровольчество сейчас активно развивается в городе. К движению подключается не только молодежь, но и наши люди «серебряного» возраста. Сегодня это целое объединение активных пожилых людей, стремящихся внести свой вклад в развитие общества. Их деятельность охватывает широкий спектр социальных проектов, направленных, в том числе, на помощь ветеранам, бойцам СВО и их семьям, различным организациям, доказывая, что возраст — не помеха для добрых дел, - подчеркнула Любовь Захарова.
Гости праздника «Золотая осень» также поделились своими впечатлениями.
- Столько радости, такое замечательное настроение нам подарили. Для нас это очень важно, - рассказывает участница мероприятия Лариса Филипьева. - Я живу в Луговом, но всегда с удовольствием приезжаю сюда. Регулярно собираемся. К Новому году вот будем мастерить поделки, елочные украшения и общаться, конечно.
Отметим, активное участие старшего поколения в добровольческих проектах не только решает конкретные социальные задачи, но и создает условия для реализации волонтерских инициатив, направленных на поддержку всех групп населения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
17:55 11 Ноября Персональная выставка из бисера Натальи Лобкиной открылась в СахОУНБ
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
14:21 13 Ноября СахОУНБ проведет цикл лекций «Молодёжная неделя цифровых технологий»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 17:42 Вчера Городской конкурс интеллектуалов среди школьников прошёл в Южно-Сахалинске
- 17:10 Вчера В Южно-Сахалинске прошло первенство по армейскому рукопашному бою
- 16:34 Вчера Эстафета ВФСК ГТО среди дошкольников стартовала в Сахалинской области
- 16:02 Вчера ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?