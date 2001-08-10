ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Дальненском Доме культуры прошло доброе и душевное мероприятие «Золотая осень». В тематическом чаепитии приняли участие представители старшего поколения. Большинство гостей праздника являются «серебряными» волонтерами, которые активно участвуют во многих социально значимых городских проектах.

Творческие номера артистов, коллективное исполнение любимых песен и озорных частушек, стихи, дружеское общение за ароматным чаем со сладостями — все это помогло создать особую атмосферу и зарядиться позитивным настроением.

Как отметила ведущая праздничной программы, сотрудник ДК «Дальненский» Любовь Захарова, такие встречи в учреждении стали уже доброй традицией.

- Каждый год мы собираемся на таких интересных осенних посиделках с представителями старшего поколения. Они всегда очень радуются жизни, и мы от этого становимся счастливее. Помимо моей основной работы, я сама являюсь волонтером платформы «Добро.РФ». И поэтому знаю, как пенсионерам важны внимание, забота и поддержка. Отрадно, что добровольчество сейчас активно развивается в городе. К движению подключается не только молодежь, но и наши люди «серебряного» возраста. Сегодня это целое объединение активных пожилых людей, стремящихся внести свой вклад в развитие общества. Их деятельность охватывает широкий спектр социальных проектов, направленных, в том числе, на помощь ветеранам, бойцам СВО и их семьям, различным организациям, доказывая, что возраст — не помеха для добрых дел, - подчеркнула Любовь Захарова.

Гости праздника «Золотая осень» также поделились своими впечатлениями.

- Столько радости, такое замечательное настроение нам подарили. Для нас это очень важно, - рассказывает участница мероприятия Лариса Филипьева. - Я живу в Луговом, но всегда с удовольствием приезжаю сюда. Регулярно собираемся. К Новому году вот будем мастерить поделки, елочные украшения и общаться, конечно.

Отметим, активное участие старшего поколения в добровольческих проектах не только решает конкретные социальные задачи, но и создает условия для реализации волонтерских инициатив, направленных на поддержку всех групп населения.