Мастер-класс по китайской каллиграфии состоится в СахОУНБ
13:26, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Мастер-класс по искусству китайской каллиграфии пройдёт в главной островной библиотеке 23 ноября. Начало в 15:00.

Участники познакомятся с традиционными инструментами китайской каллиграфии – «четырьмя сокровищами кабинета»: кистью, чернильным брусочком, бумагой и тушечница и изучат разные стили написания иероглифов.

Каждый уйдёт с собственноручно написанным иероглифом будущего года - 马 (лощадь) или 福 (счастье).

Мероприятие пройдёт в Информационном центре международного сотрудничества СахОУНБ (2-й этаж). Количество мест ограничено.

Запись по телефону +7(4242) 45-25-47.

