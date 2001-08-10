Жители Сахалина принимают участие в новогоднем конкурсе Музея Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области вошли в число первых участников международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы», который проводит Музей Победы. Творческое состязание в этом году посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвуют и опытные художники, и только начинающие свой творческий путь авторы. Лучшие работы этого конкурса станут основой для коллекционной серии новогодних открыток.

«На конкурс уже поступило более 8,5 тысяч новогодних открыток. Первые участники прислали работы, на которых изобразили ёлку 1945-го года, показали, как отмечали этот всеми любимый праздник на фронте, как создавали праздничную атмосферу бойцы и офицеры, как отмечали Новый год наши бабушки и дедушки и их родители, как наряжали ёлку и украшали дом. В этом году на конкурсе рассматривают не только художественные работы, но и декоративно-прикладное творчество», — рассказали в Музее Победы.

Работы принимаются до 23 ноября 2025 года. Выполнить их можно в любой технике изобразительного искусства (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и т.д.). Поделки в номинацию «Ёлочная игрушка 1945 года» также могут быть выполнены в любой технике — для участия достаточно загрузить фотографию новогодней игрушки. Работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые).

Кроме того, в 2025 году в творческом состязании учреждено несколько новых номинаций от вновь присоединившихся партнеров. Так, самая большая детская библиотека мира – Российская государственная детская библиотека учредила специальную номинацию «Книжная обложка». Авторам предлагается создать иллюстрацию для обложки книги, посвящённой 80-летию Победы, а также придумать её название. По желанию можно дать к книге краткую аннотацию: каким событиям, датам и героям она посвящена, какие сюжеты семейной истории автора она описывает. Лучшие 20 работ получат специальные призы и станут частью новогодней выставки.

Победитель в спецноминации АО «Марка» получит самый оригинальный подарок в творческом состязании Музея Победы. Его работа станет основой для маркированной карточки с технологией дополненной реальности. Маркированная карточка — это государственный знак почтовой оплаты, которая распространяется в почтовых отделениях и сети салонов «Коллекционер». Победитель получит экземпляр в подарок.

2 декабря на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка, в которую войдут работы участников. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 10 декабря 2025 года, а также отправить ее по электронной почте друзьям и близким, поздравляя с Новым годом. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса будут подведены 12 декабря. Торжественная церемония награждения пройдет вместе с открытием новогодней выставке в Музее Победы. Победителей ждут подарки от партнеров, а также авторский экземпляр коллекционных новогодних открыток. Все участники получат именные сертификаты.

Организаторами ежегодного конкурса рисунков вместе с Музеем Победы стали Фонд Оксаны Федоровой, Российская государственная детская библиотека, АО «Марка», Движение Первых, «Волонтёры Победы», ЮНАРМИЯ, Фабрика «Иней», Московская Усадьба Деда Мороза, ВКонтакте, ТРК «Звезда», газета «Аргументы Недели», РИА «АОН».

Подробнее — на сайте Музея Победы: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-narisuy-yelku-pobedy-2026/