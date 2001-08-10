В СахОУНБ прошло заседание книжного клуба «Народный сахалинский гид»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередное заседание книжного клуба «Народный сахалинский гид», посвящённое одной из ключевых работ в жанре документального краеведения – повести Владимира Канторовича «Детство нивха Ковгэна», прошло 12 ноября в главной библиотеке Сахалинской области. Мероприятие собрало любителей островной истории и литературы для глубокого обсуждения этой уникальной книги, впервые опубликованной в 1962 году.

Участники отметили выдающуюся способность писателя передать быт, традиции, хозяйствование и верования народа нивхов с документальной точностью и глубоким уважением. Особое внимание было уделено тому, как автор показал процесс разрушения традиционного уклада жизни под влиянием внешних цивилизаций, не прибегая к оценкам, но позволяя читателю самому осмыслить происходящее.

На встрече также была затронута личность самого Владимира Канторовича – выпускника МГУ, участника Арктической (Карской) экспедиции, многократно бывавшего на Сахалине. Его работы, включая «Сахалинские очерки» и «Историю инженера Ганьшина», стали важным вкладом в изучение Дальнего Востока. Участники узнали, что Канторович принимал участие в переписи нивхского населения, что позволило ему создать столь достоверную картину жизни коренного народа.

Особый интерес вызвали упоминания о графических иллюстрациях к повести, созданных в 1966 году известным сахалинским художником Гиви Манткавой. Эти рисунки, отражающие дух эпохи и самобытность нивхской культуры, сегодня можно увидеть в фондах Сахалинского областного художественного музея.

По итогам обсуждения участники единодушно отметили, что Канторовичу удалось полностью погрузить читателя в мир нивхов, сделав далёкую культуру понятной, живой и трогательной.