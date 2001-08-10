Фотовыставки памятных монет открылись в музеях Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Посетители краеведческого музея в Александровске-Сахалинском, а также гости музейно-мемориального комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске могут познакомиться с фотовыставкой Банка России «Истории Победы». На ней представлены фотополотна с изображениями монет, посвященных Великой Отечественной войне.
«Мы помним неоценимый подвиг людей, сохранивших мир, и чтим память тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Формат выставки позволяет детально рассмотреть все тонкости работы художников-медальеров. Каждое изображение монеты сопровождается описанием исторического факта о войне, которому она посвящена, а также характеристикой самого денежного знака», — рассказал управляющий Отделением по Сахалинской области Банка России Александр Шкарубо.
Жители и гости Сахалина увидят изображения памятных монет, на которых запечатлены символы Победы и события военных лет. Среди них — легендарная боевая техника, памятники и мемориалы, ордена, образы фронтовых героев и ключевые сражения: оборона Москвы, танковое сражение на Курской дуге, Сталинградская битва. Каждое изображение сопровождается комментарием, раскрывающим значимость исторического события.
Экспозиции будут работать в течение месяца. Узнать больше об истории денежного обращения и тематических выставках можно на сайте Музея Банка России.
Комментарии - 0
