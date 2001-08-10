Персональная выставка из бисера Натальи Лобкиной открылась в СахОУНБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Персональная выставка «Из старины далёкой…» известной сахалинской мастерицы Натальи Лобкиной работает в главной библиотеке области островного региона. На ней представлены уникальные украшения из бисера, бусин и стекляруса, выполненные в различных техниках: сетчатое и мозаичное плетение, жгуты, ндебеле и другие.
Цель выставки – привлечь внимание к истокам народного искусства, сохранить и передать его богатство современным и будущим поколениям.
Творческий путь мастерицы в мир создания украшений из бисера начался в 1985 году в кружке «Бисеринка» Дворца пионеров (ныне Дворец детского(юношеского) творчества). Сегодня Наталья художник с многолетним стажем, сотрудник Сахалинского театра кукол, обладатель нескольких высших образований и автор более 1000 уникальных изделий.
За годы увлечения бисероплетением Наталья побывала в 20 странах мира, откуда привезла не только вдохновение, но и килограммы редкого бисера, а также изделия местных мастеров — всё это обогатило её собственную технику и художественный язык.
Мастерица не только создаёт, но и активно продвигает исчезающий вид ремесла: читает лекции, участвует в выставках, проводит мастер-классы и делится знаниями с новыми поколениями.
Выставка расположена в фойе 1-ого этажа СахОУНБ и будет работать до конца ноября.
Дополнительная информация по телефону+7(4242)45-25-25.
